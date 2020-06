Ante el aumento en la movilidad de personas tras el regreso parcial a las actividades, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque no se tomarán medidas coercitivas, tampoco se arriesgará la vida de los ciudadanos y por tanto si es necesario, se dará marcha atrás.

“Y vamos a ir observando el comportamiento de la pandemia, el no arriesgar la vida de la gente, si se van cumpliendo los pronósticos continúa el proceso a la nueva normalidad, con el semáforo. No vamos a actuar con rigidez, sino de manera flexible, es decir, si se necesita rectificamos en alguna región, si vemos que hay rebrotes, ahí llamamos, también no lo vamos a hacer nunca de manera autoritaria a que nos ayude la gente”.

Consideró que es natural el cansancio, pues han sido muchos días de encierro, pero aun así es necesario cuidarse. (Por Arturo García Caudillo)