El delantero del Nápoles, Hirving “Chucky” Lozano declaró que a los jugadores que militan en Europa y vienen a la Selección Nacional les afecta jugar en el estadio Azteca.

“La verdad como se los dije al principio creo que sí nos afecta un poco a los que venimos de Europa y se siente y se ve, no? porque no somos los mismos pero bueno así es, así toca y tenemos que enfrentarlo como es, pero sí, sí nos afecta un poco”.

En el encuentro del miércoles ante El Salvador, no podrá participar el mediocampista del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, quien será será suspendido por acumulación de tarjetas, Erick Gutiérrez y Luis Romo son los candidatos para suplirlo.

Por cierto, se pusieron a la venta los boletos para este encuentro con precios que van de los $840 (más cargos) el más barato, hasta los 2 mil 500 pesos el más caro.

(Por Manuel Trujillo Soriano)