Aunque le cambió la vida, el policía de Guadalajara Rodolfo Exaul Velarde asegura que no le guarda rencor al muchacho que el pasado 4 de junio le prendió fuego durante una manifestación en la zona centro de la ciudad.

A casi dos meses de la agresión la Fiscalía aún no logra detener al responsable, sin embargo, Rodolfo dice tener confianza en el trabajo de sus compañeros investigadores.

“Yo lo veo como parte de mi trabajo no? Es el riesgo de ser policía, no lo veo personal ni nada. Yo considero que esta persona pues fue una acción que ni la pensó posiblemente. Vio así como que el momento e inconscientemente siguió a sus instintos o a su adrenalina. No creo que se haya levantado y voy a quemar a Exaul”.

El policía de Guadalajara quemado durante la manifestación del 4 de junio dijo estar agradecido con quienes le desearon pronta recuperación, y con quienes compartieron información para dar con el paradero de su agresor. (Por José Luis Escamilla)