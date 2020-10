Se deslinda el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la denuncia que interpuso su hermano Pío, en contra del periodista Carlos Loret de Mola, por la difusión de los videos en los que se le observa en actos de supuesta corrupción.

“Pues no estoy de acuerdo con él. Yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar en lo que tiene que ver con las funciones públicas no tengo hermanos. Ese es un asunto de ellos, pero yo no tengo nada que ver en esto, absolutamente nada, y en vez de ayudarme, en este caso, esa denuncia de mi hermano me perjudica”.

Y aseguró que seguirá garantizando la libertad de expresión y las acusaciones en su contra las seguirá respondiendo desde su conferencia de prensa. (Por Arturo García Caudillo)