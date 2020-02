La Fiscalía de Nueva York tiene pruebas para incriminar por corrupción al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

El diario The New York Times reveló que los fiscales que acusan a García Luna, presentaron intercepciones de comunicaciones.

También cuentan con registros migratorios y financieros, fotos de documentos y videos relacionados con drogas e información descargada de dispositivos electrónicos del ex funcionario. (Foto: Cuartoscuro)