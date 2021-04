A casi dos meses del multihomicidio de la colonia Jauja del municipio de Tonalá que dejó saldo de once personas muertas, la Fiscalía de Jalisco ha identificado a algunos de los responsables del crimen, pero continúan sin ser detenidos.

El fiscal ejecutivo de investigación criminal, Luis Joaquín Méndez Ruíz, indicó que se solicitaron algunas órdenes de aprehensión, pero no se puede revelar el número.

“Sí les pediría reservar un poquito la información respecto de las posibles órdenes de aprehensión o no que se pudieran tener porque nos obliga la ley y es parte pues del éxito de la investigación, entonces pues sí tenemos ya personas identificadas y en su momento conforme avance se les hará saber”.

Actualmente no hay una sola persona detenida por su participación en el multihomicido de Jauja.

En prisión preventiva se encuentra un hombre que si bien pudo haber participado, se le imputan otros delitos previos. (Por José Luis Escamilla / Foto: Archivo)