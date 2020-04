Al final de esta semana se hará un balance sobre el aumento del número de contagios del coronavirus, pero la fase tres es inevitable, asegura el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Pero seguramente rumbo al final de esta semana ya tendremos varios indicios que nos permitan reconocer si vamos bien en ese sentido y se ha reducido la transmisión o no vamos tan bien y la transmisión sigue de manera muy activa. En cualquiera de los casos, la fase tres es inevitable, la epidemia no se va a parar, lo hemos dicho muy claramente, no se va a parar, es imposible detener súbitamente una epidemia con un virus tan transmisible como es el virus SARS-CoV 2. Lo que sí se puede hacer es más lenta la transmisión”.

Explicó que no tiene documentado el avance de las medidas adoptadas para frenar el contagio, excepto en la capital, donde la movilidad se ha reducido en un 70 por ciento, pero dependerá de ello el éxito o no de la estrategia nacional. (Por Arturo García Caudillo)