El apagón generalizado en el país, y que afectó a 10.5 millones de usuarios, no se repetirá, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se va a repetir, fue un desbalance, de acuerdo a lo que expresaron los técnicos, salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico, porque está totalmente intercomunicado el sistema eléctrico, es una red nacional. Entonces, cuando hay una falla afecta no solamente a un estado, sino a estados vecinos, como sucedió”.

Y es que, agregó, hay sistemas de seguridad que entran en operación en automático para no causar daño a todo el sistema, sin embargo, 12 estados se quedaron sin electricidad durante dos horas. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)