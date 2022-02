En el marco de los parlamentos rumbo a la reforma electoral y ante la denuncia penal que el presidente de los diputados interpuso en contra de seis consejeros, él incluido, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, asegura no tener miedo de ir a la cárcel.

“No, y me voy a poner romántico, si defender la democracia implica pisar la cárcel, lo voy a hacer. No es una declaración sin sentido, más bien lo que tenemos que clamar y genera contexto de exigencia es para que nunca más se cometan atropellos que son propios de un régimen autoritario como en el que incurrió el señor diputado”.

De hecho, explica, la carpeta en la Fiscalía sigue abierta y la investigación continúa. Por otro lado, aseguró que la Ley no ha cambiado y el modelo de comunicación política es el mismo que está vigente desde 2007, por ello es extraño que el Ejecutivo Federal no sepa cómo actuar ante la veda por la Revocación de Mandato. (Por Arturo García Caudillo)