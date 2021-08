Defiende el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, el resultado de la Consulta Popular llevada a cabo este domingo y asegura que no fue un fracaso.

“Yo no le llamaría fracaso. Primero por que es el primer ejercicio en la historia moderna del país y no debemos de minimizar el que hayan votado casi ocho millones de ciudadanos, en una consulta que estuvo plasmada de confusión, de falta de información, de supresión de más de la mitad de casillas que se instalaron apenas en junio de este año y hubo muy poco ánimo de los órganos electorales por promoverla”.

Y de cara a la revocación de mandato, recordó que es necesario aprobar una ley secundaria sobre este tema, lo cual es muy probable ocurra durante el segundo periodo extraordinario de sesiones la próxima semana. (Arturo García Caudillo)