Asegura el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, que van a la baja los casos de Covid en las escuelas y reitera que los planteles están en libertad de exigir el uso del cubrebocas.

“Afortunadamente los casos ya en esta semana se presentaron a la baja, tenemos 80 casos en educación básica, 63 en educación media superior y estamos convencido una serie de medidas como es no mandar a un niño con algún signo de enfermedad con seguir muy atentos y procurar buena ventilación y demás, vamos a estar seguros”.

Recuerda que faltan cuatro semanas para que concluya el ciclo escolar.

Por su parte el gobernador, Enrique Alfaro indicó que el aumento de casos Covid no causa alarma aún y no habrá, por lo pronto, medidas adicionales por parte de la Mesa de Salud. (Por Claudia Manuela Pérez)