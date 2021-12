Se acabó la corrupción en el Poder Judicial, aseguró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al rendir su tercer Informe Anual de Labores.

“Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos de corrupción que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro”.

Se ha operado un cambio de comportamiento, aseguró, y este se comenzará a notar muy pronto, por lo que el pueblo se dará cuenta de él. Nuestro compromiso indeclinable es seguir trabajando todos los días hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre, concluyó. (Por Arturo García Caudillo)