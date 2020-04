A pesar de que han ocurrido contagios al interior de varios hospitales, eso no significa que el Coronavirus haya rebasado al Instituto, asegura el director del IMSS, Zoé Robledo:

“No, no, desbordados no, mire ¿Qué sería un desbordamiento?, que en el hospital, el número 20, hubiera más pacientes necesitando ventilador que ventiladores disponibles, ¿estaría de acuerdo conmigo que ese sería un rebase de las capacidades? Eso no ha ocurrido, entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que nunca ocurra”.

Informó que en este momento el IMSS cuenta con 184 hospitales para atención a pacientes de Covid-19, y 3 mil 500 ventiladores funcionando, y que sí hay coordinación con los gobiernos estatales, por lo que cualquier queja la resolverá directamente con los gobernadores. (Por Arturo García Caudillo)