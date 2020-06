Coordinadores de las rutas del Transporte Urbano 380 y 619 aseguran que sólo el cinco por ciento de los pasajeros que se sube a los camiones no utiliza cubrebocas, pero también reconocen que al solicitárselo, muchos se molestan y hasta agresivos se ponen:

“Muchos, los que no traen se enojan, se molestan. Incluso a venido personal de la secretaría con cubrebocas y les regalan cubrebocas. ¿Se molesta con la gente? La mayoría traen, son pocas, estamos hablando del 5 por ciento es el que no trae cubrebocas”.

Las ruta 680 y 619, sobre todo por las mañanas, son las que más van abarrotadas de gente y se procura, según dijo, que todos tengan cubrebocas. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)