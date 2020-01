Aseguran empresarios gruyeros que si el Gobierno de Jalisco quisiera podría terminar de tajo con el robo descarado de autopartes que se registra en los corralones del IJAS.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, Enrique Dueñas Rodríguez, señala que sus afiliados tienen sus propios patios, donde podrían resguardar los vehículos que arrastren.

Sin embargo las decenas de empresas pertenecientes a la asociación, decidieron no trabajar más para el Gobierno de Jalisco por el adeudo de más de 50 millones de pesos que les tienen desde hace más de 12 años.

“Es el servicio de grúa no se paga de inmediato, sino que entras a ver si te pagan, en lo particular las empresas que yo represento no le dan servicio al Gobierno del Estado porque el antes IJAS y hoy Secretaría de Administración, se queda con los recursos de nuestro servicio”. (Por José Luis Escamilla)