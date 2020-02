La contratación de dos personas más por diputado, lo que representa una incorporación de hasta 76 nuevas a la nómina del Congreso local se consenso y aprobó por todos los legisladores locales, admiten los coordinadores del Partido Verde, Rosa Angélica Fregoso Franco y el representante del PT, Oscar Arturo Herrera.

La legisladora del Partido Verde admite que los nuevos empleados realizarán trabajo territorial, aunque no ve este movimiento como un avance en trabajos de campaña, pues en octubre arranca el proceso electoral 2021.

“No, nosotros estamos trabajando con nuestros presidentes municipales y aparte con nuestros regidores verdes, yo no lo veo o sea de nosotros de parte del Partido Verde no es para efectos de campaña”.

Por su parte el legislador del PT y presidente de la Comisión de Administración declaró que en lugar de pensar en aumentos de sueldo, apostaron por personal más calificado. (Por Mireya Blanco)