México no es el muro de Trump contra la migración, ni ha sido rebasado por el fenómeno migratorio, aseguró, luego de reunirse con senadores de su partido, Morena, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“No, pero por supuesto que no somos, ¿quién ha dicho que somos? Nosotros queremos una migración ordenada, segura y también regular. Ellos tienen que entender que tenemos leyes que aplicar”.

Reiteró que a los migrantes centroamericanos que lleguen en próximas caravanas en los siguientes días, se les darán las mismas oportunidades de empleo que a quienes llegaron antes, y aseguró que la situación no ha rebasado a su dependencia, y si no que le pregunten al gobierno colombiano, que tiene cerca de dos millones de migrantes venezolanos en la misma situación. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)