Tras confirmarse el incremento en la inflación, que alcanzó 8.16 por ciento en la primera quincena de julio, y ante la evidencia de que esta situación se alargará más de la cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los mexicanos no alarmarse, pues está actuando para frenarla.

“Que estamos ayudando para que controlemos pronto la inflación, y que aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa, por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Y así, con optimismo, sin caer en triunfalismos, decirles que vamos a salir bien, que vamos a controlar la inflación pronto. Y el dato de ahora lo que demuestra es eso. Desde luego no queremos que haya incrementos de precios y estamos trabajando en eso, pero ahí vamos”.

También confirmó que pronto se abrirá la exportación de aguacate de Jalisco, lo cual, aunque no se trata de un básico, consideró que ayudará al control de precios. (Por Arturo García Caudillo)