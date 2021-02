En la colonia La Jauja del municipio de Tonalá once personas fueron asesinadas a balazos la tarde noche de este sábado.

La agresión ocurrió en una finca de la calle Rusias Negras, aproximadamente a 900 metros de la intersección que forman la carretera libre a Zapotlanejo y el Periférico nuevo, donde al menos 13 personas fueron agredidas de forma directa por un comando armado.

Las víctimas se encontraban en el exterior de una finca en construcción, reunidos alrededor de una camioneta, consumiendo bebidas alcohólicas.

En el exterior de la finca quedaron al menos nueve cuerpos y dos más en el interior de la finca.

Además de los once fallecidos, una mujer y un menor de edad resultaron heridos, sin que se hubiera especificado la gravedad de sus lesiones o sus edades.

Los pocos testigos en el lugar indicaron que los agresores escaparon a bordo de una camioneta tipo Suburban en color oscuro, además de otros dos vehículos.

En la zona se montó un muy intenso operativo de seguridad sin embargo al cabo de casi dos horas no se ha reportado una sola detención.

Este es uno de los eventos más violentos de los últimos años, desde el hallazgo de 26 cadáveres en los Arcos del Milenio. (Por José Luis Escamilla)