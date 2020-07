Varios disparos de arma de fuego alertaron esta mañana a vecinos de la calle Hacienda Medocina, a unos metros de la avenida Circunvalación Oblatos, en la colonia Balcones de Oblatos de Guadalajara.

Para cuando los vecinos de la zona se asomaron encontraron a un hombre tendido en el piso con heridas de bala.

Los paramédicos que acudieron al lugar solamente pudieron confirmar que la víctima había fallecido, según indicó la policía tapatía.

“Es un masculino de aproximadamente 32 años. El mismo presenta una herida de proyectil de arma de fuego en su economía corporal. Ya corroborado por servicios médicos quienes nos informan que ya sin signos vitales. En el lugar no contamos con ningún indicio. No es conocido de la colonia y no nos informan de algún testigo que se hayan dado cuenta de los causantes de los hechos.” (Por José Luis Escamilla)