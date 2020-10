Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este viernes en el exterior de un coto, y nadie vio nada. La agresión ocurrió a un par de metros de la caseta de vigilancia del coto denominado Senderos de Tlaquepaque, ubicado sobre la antigua carretera a Chapala, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Un guardia de seguridad informó a las autoridades que vio a la víctima cuando llegó caminando y que de repente se desplomó en una jardinera, pero no escuchó ni vio nada.

De acuerdo con los paramédicos municipales el fallecido aparenta entre 20 y 25 años, y presentaba un impacto de bala en el abdomen.

En el lugar no fueron encontrados casquillos, mientras que el guardia de seguridad indicó que no era vecino de ese fraccionamiento. (Por José Luis Escamilla)