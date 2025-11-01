Antes de la toma de protesta a Grecia Quiroz como la nueva alcaldesa de Uruapan, el diputado independiente del Movimiento del Sombrero, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, reprochó en la tribuna del Congreso del Estado de Michoacán, que el Gobierno Federal dejara solo a Carlos Manzo frente al crimen organizado.

“Su muerte fue una ejecución anunciada, lo dijo, lo denunció, lo pidió y nadie lo escuchó. Presidenta de la República, doctora Claudia Sheiunbaum Pardo, usted no puede decir que no sabía, Carlos Manzo le pidió ayuda y usted no lo recibió y su silencio tiene nombre y apellido, tiene rostro, tiene hijos y tiene viuda”.

Previo a la toma de protesta, se colocó un moño negro y se extendió una manta exigiendo justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

A partir de hoy su viuda Grecia Quiroz, continúa su legado como presidenta municipal (Por Gricelda Torres Zambrano)