El asesinato del ex gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, ocurrido la madrugada de este viernes en Puerto Vallarta es un desafío para el Estado Mexicano y señaló el mandatario, Enrique Alfaro.

“Establecí comunicación con la secretaria de Gobernación y con el secretario de Seguridad del Gobierno de la República para coordinar los esfuerzos no solamente en la tareas de investigación, sino para redoblar la vigilancia en el municipio de Puerto Vallarta. Estamos coordinados y estamos trabajándolo juntos como debe de ser. Es un momento de estar unidos todos los jaliscienses porque enfrentamos a delincuentes que buscan sumir a nuestro estado en el miedo y la zozobra, son momentos díficiles para Jalisco y para México.”

Informó que mañana sábado el ex mandatario recibirá un homenaje póstumo en Palacio de Gobierno. (Por Claudia Manuela Pérez)