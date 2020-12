Diputados locales pidieron esclarecer el asesinato del exgobernador, Aristóteles Sandoval, ocurrido esta madrugada en Puerto Vallarta.

En la sesión donde manifestaron sus condolencias, los diferentes grupos políticos sostuvieron que la Fiscalía local está obligada a dar resultados y que estos hechos ponen al Estado nuevamente en alerta, sobre todo en Puerto Vallarta, un municipio que ha concentrado varios hechos violentos en los últimos meses.

Es la voz del perredista, Enrique Velázquez.

“Si lo pudieron matar a él, nos pueden matar a cualquier y no estamos entendiendo lo que pasa en el país, no lo estamos entendiendo, ya basta de la violencia, hace muchos años que perdimos esta guerra, esta batalla está perdida y nadie lo quiere reconocer, nadie quiere tomar decisiones, estamos peor, peor, que los tiempos de Pablo Escobar en Colombia”.

El Congreso local declaró un mes de luto por el asesinato del ex mandatario. (Por Mireya Blanco)