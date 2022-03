Lamenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, el asesinato del periodista michoacano Andrés Linares, octavo comunicador que este año fallece a manos de criminales.

“Lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar mañana. Se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso, de los periodistas asesinados. Dos cosas les adelanto, una, que no son crímenes de Estado, nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie. Ya no es el tiempo del mátalos en caliente”.

Reiteró que no habrá impunidad, y explicó que en este caso, dos periodistas del mismo portal estaban recibiendo protección por parte de las autoridades, pero que Linares no quiso aceptar el apoyo. (Por Arturo García Caudillo)