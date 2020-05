El ex-delegado del Gobierno Federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, señala que ya trabaja para la construcción de su candidatura a Guadalajara o Zapopan para el 2021.

Aclara que no renuncia a Morena, pero si no se puede con este partido, existe la posibilidad de una alianza con otros.

“Si no se puede hacer en Morena, bueno pues iremos en Alianza con otros partidos y donde a mi me permitan hacer el tapete político, las bases para el 24, si no hay las condiciones con Morena pues habrá otros donde iremos en alianza y el que más dé”.

Sigo en Morena dice, pero en lo que no estoy de acuerdo es en la imposición de liderazgos que no significan nada. (Por Gricelda Torres Zambrano)