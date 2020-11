Aficionados al fútbol opinan sobre la determinación del gobernador del estado de permitir acceso al publico en el partido Chivas-América de mañana miércoles.

“Definitivamente no es una buena medida, yo creo que es una medida precipitada, no creo que sea lo más conveniente estar metiendo gente a los estadios después de que estamos saliendo de la determinación que se tomó por parte del gobierno sobre el botón de emergencia”. “En lo personal yo no estoy de acuerdo como aficionado, no se deben tomar estas mediadas parciales, aquí se ve la parcialidad del gobernador del estado, pues es su equipo”. “No sé quien le dijo a este señor que ya se terminó esto, esta poniendo en riesgo a todos los jaliscienses, yo creo que es muy fanático de Chivas y quiere que lo apoyen o le tiene miedo al América”. “Es que el señor gobernador, considero que esta dando un doble discurso con su actitud”. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: archivo)