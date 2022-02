Luego de anunciar una segunda fecha de Coldplay en Guadalajara, el 30 de marzo en Estadio Akron, Carlos de la Torre, Director de OCESA Jalisco, mencionó que se abrirá una plataforma para que los asistentes puedan registrar su certificado de vacunación y su ingreso al inmueble sea más rápido.

“Que estamos sacando nosotros ahorita un fast pass, que no tiene costo, eso que quede bien claro, en donde tú vas a poder meter tu prueba de vacunación de donde sea, y/o tu prueba negativa de Covid 72 horas antes, eso te emite un fast pass y tu boleto de entrada, y habrá filas para operar el fast pass con tu boleto y que va a ser mucho más rápido que no llevarlo, oye no lo quiero llevar, no lo quiero hacer, quiero llevar mis papeles todo, pues adelante, haz tu fila; el Fast pass es un tema para cuidar la salud, pero sobretodo cuidar la seguridad de todo el público asistente y que la operación sea mucho más fluida”

La página para obtener el pase rápido es creamedic.com.mx y próximamente, además de utilizarse en conciertos, se usará también para eventos deportivos, como los partidos de Atlas y juegos de beisbol en la ciudad. (Por Katia Plascencia Muciño)