Aun cuando no vayan a realizar exámenes de admisión para ingresar a la UdeG, los aspirantes por ejemplo de preparatoria, deberán completar su proceso de admisión, con el envío vía electrónica de su documentación, aclara el coordinador de Control Escolar, Roberto Rivas Montiel.

“Aquellos que no vayan a aplicar examen sí es importante aclarar que deben de completar su proceso de admisión. Todos los aspirantes a preparatoprias deben entregar a más tardar el 21 de agosto, deben entregar su certificado de secundaria y acta de nacimiento”.

Debido a la pandemia, solo 40 mil aspirantes a nivel licenciatura deberán presentar examen de admisión, por lo que Rivas Montiel les recomienda no ir acompañados y conocer la ubicación para evitar problemas en la fecha correspondiente. (Por Gricelda Torres Zambrano)