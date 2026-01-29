Elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fueron atacados este jueves por civiles armados mientras circulaban por la carretera Mazatlán–Tepic, a la altura de Tecualilla, en el municipio de Escuinapa.

La agresión dejó a dos agentes estatales heridos, quienes reciben atención médica y se reportan fuera de peligro.

Tras los hechos, se desplegó un operativo interinstitucional con participación de autoridades federales, estatales y municipales, apoyado por unidades terrestres y aéreas, para reforzar la seguridad y ubicar a los responsables.

La dependencia aclaró que no hubo policías municipales lesionados.