Elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fueron atacados este jueves por civiles armados mientras circulaban por la carretera Mazatlán–Tepic, a la altura de Tecualilla, en el municipio de Escuinapa.
La agresión dejó a dos agentes estatales heridos, quienes reciben atención médica y se reportan fuera de peligro.
Tras los hechos, se desplegó un operativo interinstitucional con participación de autoridades federales, estatales y municipales, apoyado por unidades terrestres y aéreas, para reforzar la seguridad y ubicar a los responsables.
La dependencia aclaró que no hubo policías municipales lesionados.
Atacan a policías estatales en carretera Mazatlán–Tepic; hay dos lesionados
