La Universidad de Guadalajara informó que las pintas que se realizaron en las fachadas del edificio administrativo, Museo de las Artes y monumentos, durante la marcha del pasado domingo y donde participaron 35 mil mujeres, no serán borradas hasta que cada una de ellas sea documentada por la institución.

Por medio de un comunicado, la casa de estudios señaló que se atenderán las denuncias que fueron colocadas en los edificios.

La casa de estudios fue severamente criticada durante la protesta por carecer de protocolos y no ejecutar acciones firmes para sancionar a docentes, trabajadores y alumnos implicados en casos de acoso.

La autoridad universitaria no informó cuánto demorará ese ejercicio de documentación. (Héctor Escamilla Ramírez)