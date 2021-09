Aunque no estaba al tanto de lo ocurrido, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se atenderá el problema de la construcción inmobiliaria que pudiera afectar el medio ambiente en Huentitán y en Vallarta.

“Las dos cosas las vamos a atender en lo que a nosotros corresponde. Porque esto sucede debido a que los gobiernos municipales, gobiernos estatales tienen facultades, son libres, son soberanos y que bueno que es así, porque formamos parte de un sistema federalista, no centralista. Entonces, los usos de suelo, los permisos de construcción corresponden a gobiernos municipales, a gobiernos estatales, pero también hay una parte que atañe a la Federación. En lo que corresponda a nosotros no vamos a permitir que se sigan llevando a cabo estos jugosos negocios inmobiliarios que afectan al medio ambiente”. (Por Arturo García Caudillo)