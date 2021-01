En el Mercado del Mar de Zapopan las medidas sanitarias por la pandemia se cumplen a medias. A pesar de que se cuenta con un túnel sanitizante, sólo aplican gel pero no se miden la temperatura.

Además, no todos los compradores ingresan por ahí, pues más de uno pasa por la salida o por el ingreso posterior, sobre la calle Melchor Ocampo, donde no hay ninguna supervisión.

En los locales no se tienen las medidas adecuadas para mantener la sana distancia, por lo que los compradores se amontonan, principalmente al momento de pagar.

Sumando a esto, algunas de las personas que atienden traen mal puesto el cubrebocas, con la nariz descubierta, o de plano lo usan en el cuello o no lo traen.

Eso sí, a los muchos compradores que llegan sin cubrebocas les piden que vayan por uno para que puedan ingresar. (Por: Aníbal Vivar Galván)