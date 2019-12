Ahora fue sobre la avenida 8 de Julio y Periférico Sur aquí en Tlaquepaque, donde hace unos minutos un camión cargado con aceite comestible se volcó, luego de impactar a un poste.

Un Bombero de Tlaquepaque, así lo refiere.

“Al parecer perdió, venían a alta velocidad y por no impactar al vehículo que le hago mención, que venía o que se les atravesó, pegan en el machuelo, dan una vuelta totalmente, quedando en sentido contrario, quedan volcados de costado izquierdo… ¿Cuántos lesionados?… Al momento no hay lesionados, no requieren la atención”.

Mientras tanto en Tlajomulco de Zúñiga aumentó a 25 el número de personas lesionadas, tras el choque de esta mañana de dos camiones del transporte urbano sobre la carretea Lomas de Tejeda en Unión del Cuatro. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)