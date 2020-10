Con dos juegos para el fin del torneo, el técnico de Atlas Diego Cocca, señaló que espera la revancha luego de las derrotas pasadas y confía en poder sacar buenos resultados en ante Puebla y Tigres para poder clasificar al repechaje.

“Lógicamente somos conscientes que quedan dos partidos nada más, son pocas chances pero están, y mientras estén la vamos a pelear. También para Puebla es un partido importante”.

Sin embargo, Cocca dijo no imaginarse ya en un sitio de repechaje: “Lo único que visualizo es Puebla si no no hay futuro, necesito que todos estemos enfocados en eso, toda nuestra capacidad, al cien para que el equipo gane, sume tres y después pensaremos en Tigres”

Por lo pronto los Zorros tienen un total de 13 unidades se encuentran en el lugar 15, a dos puntos de alcanzar un sitio en la reclasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)