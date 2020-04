Hoy el Atlas cumple 69 años de haber obtenido el único título que lleva en su historia en el futbol mexicano. Fue en la temporada 50-51 cuando cerró como líder general y se coronó campeón, con 30 puntos, uno más que el Atlante que fue segundo. Aunque para algunos aficionados podría de burla al recordar los años sin ganar un trofeo de Liga, es momento de celebrar y no ocultar ese histórico título, dijo el ex técnico de Atlas, José Guadalupe Cruz.

“Este Atlas no está como para guardarse absolutamente nada y menos en un aniversario más. Este campeonato si bien fue hace mucho y el único en Liga nadie se lo va a quitar, es algo que está ahí para la posteridad que deportivamente se ganó. Esta intiticupib con un solo título y otras con más, pues marca mucha diferencia porque estos rojinegros a pesar de ello cuenta con una afición demasiado fiel, en las buenas en las malas en las maduras”.

El profe Cruz aseguró que en sus retos personales si contempla el volver a dirigir al Atlas, porque se fue sin problemas con nadie y que tuvo buenos números. (Por Martín Navarro Vásquez)