Debut triunfal tuvo el técnico Javier Aguirre como técnico de los Rayados, ya que el Monterrey venció 2-0 al Atlas en juego celebrado en el Estadio Jalisco. En contraparte los Rojinegros inician con el pie izquierdo el año 2021.

Los goles fueron del argentino Rogelio Funes Mori, primero apenas a los 40 segundos de iniciado el partido, y después antes de ir al descanso vía penal. Atlas terminó con 10 por expulsión de Javier Abella al minuto 60.

El Vasco quien tenía 20 años sin dirigir en la Liga MX, esto comentó sobre su primera victoria.

“Me quedo con el resultado, pero No estoy contento. Debemos ser más atrevidos, no me gustó. Tenemos que mejorar mucho con la pelota, no fuimos atrevidos, preferíamos el pase seguro, en lugar de creer en lo que estábamos haciendo. Empezar ganando es mejor que jugar muy bien y perder”, dijo Aguirre.

Por su parte Diego Cocca timonel de Atlas dijo que es “difícil evaluar este partido como un parámetro, con un rival que tiene mucha jerarquía, porque no te deja jugar y que realmente no arriesgó mucho. Se encontró con un 2 a 0, que nos deja muy claro que con estos rivales no te puedes equivocar. Esto no puede volver a pasar en este equipo”.

Previamente ambos clubes tuvieron bajas por coronavirus, con las bajas de Ángulo y Renato de manera extraoficial por Atlas y Dorlan Pabón por los Rayados. (Por Martín Navarro Vásquez)