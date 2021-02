Albricias ganó el Atlas, después de 3 derrotas y 2 empates, los Rojinegros consiguieron anoche su primera victoria del Torneo al vencer de visitantes 1-0 al Pachuca en el estadio Hidalgo de la bella airosa con solitario gol en tiro penal de Ignacio Malcorra con lo que el entrenador Diego Cocca por fin pudo sonreir.

“La verdad que mucha alegría poder descargar esa presión, sabíamos que estábamos en crecimiento hicimos un buen partido en Pumas donde empatamos, hicimos un buen partido contra Santos de local y hoy lo que venía era sumar de a tres, Pachuca es un equipo que tiene muy buenos jugadores que está muy bien dirigido y ganar en esta cancha para nosotros en este momento y para el Atlas en la historia siempre fue muy difícil, así que estamos contentos sabemos que hay muchas cosas por mejorar”.

Por su parte, el entrenador uruguayo de los Tuzos, Paulo Pezzolano, asume toda la responsabilidad de que su equipo no haya ganado hasta el momento.

“Lo primero que pasa es por la cabeza tenemos miedo de errar y lo pero que nos puede pasar en la vida es el miedo y hoy tuvimos miedo, miedo a perder y cuando tu tienes miedo de algo te pasa, pero hoy en día no hay que hablar mucho hoy en día lo único que puedo decir acá la responsabilidad de esto es toda mía y se acabó acá el entrenador es el responsable de todo esto”.

El Atlas llego a 5 puntos y por fin dejo el sótano de la clasificación general donde se quedan los Tuzos con solo 2 unidades y como el único equipo que no conoce el triunfo en el presente Torneo.

Los Rojinegros reciben el próximo sábado al América en el estadio Jalisco en la fecha 7.

(Por Manuel Trujillo Soriano).