El campeón Atlas dio un golpe de autoridad al vencer anoche en el estadio Azteca 2-0 al América con goles de Diego Barbosa y Jonhatan Herrera, las Aguilas terminaron con 10 por expulsión de Federico Viñas. El entrenador de los Rojinegros, Diego Cocca, reitero que su equipo no cree, ni padece “Campeonitis”.

“Yo no creo en la “Campeonitis”, no creo en eso, si le ha pasado a alguien no lo se, yo hablo por mi y por mis jugadores estamos todos concentrados, metidos en el crecimiento que todavía podemos tener a nivel futbolístico a nivel club y la verdad que nos estamos llevando un premio muy importante ahora, nos costó mucho el partido sobre todo el primer tiempo, así que muy contento y seguiremos, la “Campeonitis” no existe, no”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)