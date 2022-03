El entrenador del Querétaro, Hernán Cristante , dijo hoy que el equipo anímicamente está quebrado tras los acontecimientos del sábado en su partido contra el Atlas.

“Lo que paso fue una desgracia así lo entiendo, un caos absoluto, no sería nada extraordinario que alguien llegara mañana y dijera no quiero continuar, nada extraordinario, el equipo está quebrado emocionalmente está quebrado… estamos”.

Por su parte, todo el plantel de Atlas vestido con camiseta blanca envió un mensaje a la afición en redes sociales.

“Hoy estamos aquí como padres, como hermanos, como hijos, como simples seres humanos, la verdad muy tristes por los hechos vividos el fin de semana pasado, mismo que condenamos categóricamente y que no vuelvan a repetirse nunca jamás. Queremos externar todo nuestro apoyo a todos los aficionados y seres queridos que estuvieron en el lugar de los hechos. Es que crecimos y creemos en los valores del deporte por eso estamos todos acá juntos porque queremos un futbol sin violencia y en paz”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)