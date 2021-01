El Atlas sufrió su tercera derrota consecutiva en lo que va del Torneo Guardianes 2021 al caer anoche ante Tigres por 2-0 en el estadio Jalisco. El cuadro norteño aprovecho que los rojinegros están convertidos en un cheque la portador y firmó el triunfo con goles de Carlos González y Julián Quiñones, este ultimo anotó en tiempo de compensación.

Esta derrota hunde al Atlas en el último lugar de la tabla general y lo más preocupante en la clasificación de cocientes, tal parece que no hay quien lo salve de pagar la multa de 120 millones de pesos para mantener la categoría, aunque el entrenador de los “Zorros” Diego Cocca dice que percibió un cambio de actitud entre sus jugadores.

“Realmente somos conscientes que es una situación muy mala en cuanto a resultados lo hablamos en el partido anterior no esperábamos un inicio así y estamos en una situación en la cuál tenemos que construir porque no ligas nada, hay un ambiente difícil y estoy convencido que hoy mis jugadores dieron todo en la cancha cambiaron esa imagen, se generó una energía de querer ir a ganar el partido”.

Los rojinegros sumar 7 derrotas en sus últimos 8 encuentros, incluyendo el cierre del torneo anterior.

Pese a no contar con su goleador Andre Pierre Gignac los Felinos regresaron a la senda del triunfo y el defensa Diego Reyes dijo que esta victoria le da animo al equipo de cara a su participación en el Mundial de Clubes.

“Claro que si es muy importante irnos con un triunfo a un sueño que tenemos en Qatar creo que tenemos el plantel, los jugadores tanto bunas personas como grandes jugadores para lograr cosas importantes allá y a eso vamos a soñar a hacer cosas grandes que este equipo esta para eso”.

(Por Manuel Trujillo Soriano).