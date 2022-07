Las rojinegras del Atlas alcanzaron su tercer empate del torneo en la liga de futbol femenil, luego de igualar a cero goles en su visita a las instalaciones de la Noria, donde midieron fuerzas con Cruz Azul.

Sobre este juego, el técnico del conjunto celeste, Carlos Pérez, lamentó que no hayan podido sacar el triunfo.

“Bueno, como bien dices, era una buena oportunidad, es un agrio resultado, me parece que fue justo, ellas tuvieron sus oportunidades, nosotros las nuestras, me parece que fue un partido parejo en términos generales. Al margen de que la cancha es un poco incómoda por la lluvia, porque tiene sus características la sintética, pero con la lluvia nos incomodó, pero suena más a pretexto”.

En el otro partido de este jueves, las jugadoras de Puebla tuvieron una gran tarde y golearon por 6 a dos a las de San Luis, en duelo disputado en la cancha del estadio Cuauhtémoc. (Por: Juan Carlos González / Foto: @AtlasFCFemenil).