El Atlas fue humillado por Monterrey en el cierre de la fecha 8 del Torneo de Clausura de la Liga MX femenil al ser goleadas la rojinegras 5 por 1 en la Sultana del Norte y al respecto las palabras del entrenador, José Rosales.

“La sensación del partido pues bastante mala para mi muy amarga y el resultado si me parece un poco abultado para lo que trabajamos nosotros, no quiero quitarle merito al rival, es un muy buen rival pero si siento que es demasiado abultado el marcador igual quiero ser muy honesto, soy muy objetivo y la verdad tampoco te puedo decir que era para que lo hayamos ganado pero a lo mejor no perder de esa forma, no?”.

Tras la goleada las rojinegras se encuentra en el octavo lugar de la tabla con 10 puntos y las Rayadas son lideres del Torneo con 24 unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano)