Sin festejo y sin aficionados en el aniversario 60 de la inauguración del estadio Jalisco y el reencuentro del Atlas con la victoria se dio prácticamente en silencio porque las tribunas estuvieron vacías, al pagar el partido de veto que le impuso la disciplinaria al Atlas por el grito homofóbico que los aficionados reiteraron en el juego ante el Puebla.

Anoche, los tapatíos derrotaron, al estilo rojinegro, a los Xolos de TIjuana.

También con otro trabajó polémico del silbante, Jorge Isaac Rojas, el Atlas abrió el marcador con gol de Luciano Acosta al cobrar una falta muy dudosa que se marcó afuera del área, Camilo Sanvezzo empató con un tiro de penal también muy cuestionable y a dos minutos del final, Javier Correa, marcó el gol del triunfo del Atlas. En este juego debutó como técnico interino de los rojinegros, Omar Flores, quien así vivió el triunfo atlista.

“Bueno en lo personal contento de debutar como técnico con una victoria. Obviamente te llena de alegría y pues si fue bastante raro venir y disputar un encuentro sin gente y espero que aprendamos la lección todos y no nos vuelve a ocurrir esto. Te vas con el tema de misión cumplida no? Si yo soy gente del club que estoy viviendo su proceso como entrenador y hoy requirieron de mi y que mejor que entregando buenos resultados”.

Omar Flores volverá con el equipo sub 20 para continuar con su proceso como entrenador porque a partir de este sábado, Rafael Puente se hace cargo formalmente de la dirección técnica del Atlas. (Por Juan Carlos González, Foto: @atlasfc)