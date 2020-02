El Atlas se llevó la victoria en el clásico tapatío al vencer por dos goles a cero a Chivas en el estadio rojiblanco en el cierre de la jornada 8 de la liga femenil.

En tan solo dos minutos, las rojinegras resolvieron el juego, primero con gol de Ana García al minuto 73 y luego con anotación de Adriana Iturbide al 75.

EL técnico de atlas, Fernando Samayoa, dijo que a su equipo ya le faltaba un triunfo como el que consiguieron anoche en casa del Guadalajara.

“Hoy le ganamos a Chivas que es un equipo importante, que es un equipo que siempre clasifica, un equipo que ya fue campeón y te repito, me merece todo el respeto Chivas, pero hoy viste ganarle a ellos porque es un equipo al que siempre le quieres ganar, hoy damos un golpe de autoridad pero aquí no para esto, el objetivo es ganar el siguiente partido”.

Por su parte el técnico de Chivas, Ramón Villa Zevallos, las desatenciones marcaron la diferencia en favor del atlas.

“Lamentablemente el marcador para nosotros no fue el favorable o el que esperábamos, yo creo que el rival hizo su trabajo bastante bien. Las desatenciones que tuvimos fueron la diferencia porque fue un juego muy parejo, muy trabado, estaba para el que se equivocara y bueno nosotros cometimos esas desatenciones y no pudimos igualar o contrarrestar cuando menos meter un gol para poder aspirar a algo más en el juego”.

Con la victoria las jugadoras del Atlas treparon al primer lugar de la clasificación donde suman 19 puntos, dos más que el América que está en el segundo lugar. Por su parte Chivas sigue en zona de clasificación al ocupar el sexto puesto con 12 unidades. (Por JUan Carlos González, Foto: @ChivasFemenil)