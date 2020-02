El Atlas ganaba por dos a cero y se dejó empatar a dos goles por Xolos en duelo de la jornada 6 del torneo femenil de futbol y en donde para las rojinegras, el punto tuvo sabor a derrota, señaló el técnico Fernando Samayoa.

“Nos vamos tristes es la realidad, partido duro complicado, partido de liguilla donde me parece que el manejo de los momentos del partido no supimos hacerlos a nuestro favor. Insatisfecho pero hay muchas cosas que rescatar: la forma, la idea de juego, las ausencias, las oportunidades que están tomando, me parece que vamos por buen camino, hoy fue un partido duro donde un rival, Xolos, demostró que es un equipo duro y hoy se vió en la cancha”.

Los goles de las rojinegras fueron de Alexa Curiel y Mayra Santana, mientras que por Xolos anotaron Esmeralda Verdugo y Rosa Aguilar.

Por otra parte, el América llegó a 14 puntos y se confirmó como líder, tras golear por cuatro a uno a Querétaro. (Por Juan Carlos González, Foto: Cortesía Club Tijuana)