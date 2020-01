Atlas no pudo ganar y sumó su segunda derrota al caer en Monterrey 2-1 con los Tigres. Quiñones y Gignac marcaron los del Norte, mientras de penal Jeraldino hizo el tanto de los Zorros, que perdonaron a la ofensiva a los Tigres, ya que Jesús Isijara, Edson Rivera y Christopher Trejo tuvieron oportunidades.

El técnico Leandro Cufré esto dijo después de la derrota.

“El partido estaba para los dos lados. No me voy contento con el resultado no le puedo exigir más que eso, porque dejaron la vida en cada pelota. Ni siquiera fue un error de nosotros el segundo gol de ellos, porque nuestro jugador fue a trabar la pelota. Estoy orgulloso de este plantel”. (Por Martín Navarro Vásquez)