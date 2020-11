Atlas tiene nuevo dirigente. Tras el cese a Pedro Portilla, el presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri dio a conocer que José Riestra es el nuevo presidente de los Rojinegros. Riestra anunció una transformación en el Club, donde solo el jugador que quiera comprometerse seguirá.

“Se acabó la tolerancia. A partir de hoy ha habido cambios muy importantes en la estructura del club, en todos los niveles de la organización. Con los jugadores también ha habido este diálogo diciendo aquí se acabó. Lo que no hay es ese compromiso de querer transformar, y eso se acabó hoy. Hay cero tolerancia para cualquiera que no quiera transformar a esta institución”.

Los Zorros vivirán una restructuración con la finalidad de levantarse de la crisis en la que se encuentra, dijo Alejandro Irarragorri. Sobre si el tan esperado título es prioridad en esta transformación de Atlas, Irarragorri comentó:

“Yo creo que el título es una consecuencia, cuando te obsesionas y buscas el titulo como objetivo te pierdes del proceso. Lo que te lleva a lograr un campeonato en cualquier faceta de la vida, el deporte, vida personal o profesional, la obsesión por el resultado te pierde del proceso. Hay que buscar gente intensa, dedicada, valiente, que quiera trascender “.

Además Irarragorri reconoció errores y que Atlas vive una crisis. Confirmó a Diego Cocca como entrenador y que el título no es una meta inmediata. Por cierto que dijo que grupo Orlegi aprobó la construcción de una Ciudad Deportiva, donde estarán entrenando todos los equipos de Atlas. (Por Martín Navarro Vásquez)