Las indisciplinas no paran en la Liga MX. El jugador peruano Anderson Santamaría fue captado en un video en una fiesta, por lo que el equipo anunció que el defensa queda separado y deberá cumplir un periodo de aislamiento, además de que recibirá una multa. Santamaría no solo no cumplió los lineamientos del club Rojinegro, sino además las restricciones de la Liga MX por el COVID-19. Mediante un comunicado, la directiva de Atlas da a conocer la separación del sudamericano: ”Al incumplir con los reglamentos y protocolos de sanidad, tanto de nuestra institución como de la Liga MX, la directiva de Atlas FC determinó que el jugador Anderson Santamaría, será separado del plantel Rojinegro hasta cumplir con un aislamiento protocolario y presentar prueba PCR con resultado negativo, esto en consecuencia de realizar una reunión posterior a nuestro partido ante el Club Santos Laguna por la Jornada 5 del Guard1anes 2021”. De esta manera, el equipo de los Zorros presenta una baja para el juego del lunes ante Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)