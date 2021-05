Atlas brindó su mejor juego del Guardianes 2021, y logró el pase al Repechaje al vencer de visita en Aguascalientes a Necaxa por goliza 5-1.

Con varios aficionados Rojinegros en las tribunas del Estadio Victoria, Atlas se llevó el amplio marcador con los goles de los canteranos Jonathan Herrera con dos y uno más de Jairo Torres. En la recta final completaron la goleada Aldo Rocha de penal y Julio Furch, quien así marca su primer tanto como jugador de los Zorros.

El técnico Diego Cocca quedó muy contento.

“Tranquilidad y satisfacción por lograr poner al Atlas en liguilla, pero mi objetivo es más allá que eso. Para lograr eso hay que seguir trabajando”.

Atlas llega a 25 puntos, ya con el pase al repechaje espera ser de los que reciban el juego como local.

Por su parte Necaxa vivió uno de sus peores torneos para culminar el semestre con 11 puntos y ser el peor club.

El técnico Guillermo Vázquez, no puso justificaciones y aceptó que simplemente el Atlas fue muy superior y comentó:

“Del partido no tengo que decir mucho, creo que fue muy claro que el equipo no funcionó. Viene un trabajo bastante fuerte para directiva y nosotros cuerpo técnico si es qué le queremos dar la vuelta”. (Por Martín Navarro Vásquez)